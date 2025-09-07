В селе Ижма Республики Коми открыли новую школу

В трехэтажном здании общей площадью 10 тысяч квадратных метров оборудовали спортивный и актовый залы, столовую, медицинский блок и огромную библиотеку. На прилегающей территории есть стадион с беговой дорожкой, площадками для баскетбола и волейбола, зонами для гимнастики. На сегодня это самая большая школа в Ижемском районе.