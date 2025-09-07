В селе Ижма Республики Коми открыли новую школу

Новая школа открылась в селе Ижма Республики Коми 1 сентября. Учреждение построили при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации Ижемского муниципального района.
В трехэтажном здании общей площадью 10 тысяч квадратных метров оборудовали спортивный и актовый залы, столовую, медицинский блок и огромную библиотеку. На прилегающей территории есть стадион с беговой дорожкой, площадками для баскетбола и волейбола, зонами для гимнастики. На сегодня это самая большая школа в Ижемском районе.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.