Верующие ожидают крестного хода у храма Христа Спасителя

Ранее владыка Савва призвал верующих 7 сентября отложить поездки на дачу и собраться на крестный ход, чтобы «явить величие единой православной Москвы». Как уточнял архиерей, участие в крестном ходе будет свободным — без регистрации и списков. Вместе с тем, он призвал не брать с собой «большую технику», колющие и режущие предметы, а также напитки — чтобы благополучно пройти досмотр. По его словам, организаторы будут раздавать воду на месте сбора и во время следования по маршруту.