В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить потребление соли без ущерба для вкуса

Специалисты Роспотребнадзора Красноярского края разработали практические рекомендации по сокращению потребления соли без радикального изменения пищевых привычек. Физиологическая норма для взрослого человека составляет всего 3,5−5 граммов в день.

Как сообщает пресс-служба ведомства, чрезмерное употребление соли является одной из причин развития сердечных заболеваний и гипертонии. Эксперты предлагают простые, но эффективные способы снижения потребления натрия:

Позднее досаливание — добавлять соль непосредственно перед едой, а не во время готовки;

Перестановка солонки — убрать ее со стола чтобы избежать автоматического досаливания;

Замена снеков — отказаться от чипсов, сухариков в пользу домашней еды;

Промывание консервов — уменьшение содержания рассола в консервированных продуктах;

Использование трав — замена части соли пряными травами и специями;

Употребление калия — включение в рацион бананов, шпината и картофеля для баланса электролитов.

«Многие даже не замечают, как значительно превышают суточную норму соли, — отмечают специалисты. — Простые привычки, как промывание консервированных овощей или использование трав вместо соли, могут значительно улучшить здоровье без потери вкусовых качеств еды».