В подмосковном поселке Верея благоустроили сквер

Сквер площадью 0,5 га благоустроили в поселке Верея Московской области. Создание комфортной городской среды — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
Во время работ специалисты провели современное освещение, проложили новый тротуар, установили лавочки и урны, а также привели в порядок зону с растениями.
«[Скверу] уже порядка 10 лет… поэтому его обновили: сделали новый тротуар, современное освещение, удобные лавочки. Дорожки теперь с ровным асфальтовым покрытием, поэтому взрослые могут спокойно гулять, а дети — кататься на роликах и велосипедах», — сказал глава Орехово-Зуевского округа городского Руслан Заголовацкий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.