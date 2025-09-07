Власти назвали 8 популярных профессий в омских колледжах

Отмечается, что в рамках приемной кампании на обучение по программам среднего профессионального образования было подано более 59,2 тыс. заявлений, из них более 48,8 тыс. заявлений на базе 9 классов и еще 10,4 тыс. заявлений на базе 11 классов. Зачислены в колледжи и техникумы с учетом внебюджета около 18 тысяч человек. Прием в некоторых учреждениях еще продолжается.