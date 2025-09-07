Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти назвали 8 популярных профессий в омских колледжах

Подведены предварительные итоги экзаменов на 2025−2026 учебный год.

В воскресенье, 7 сентября 2025 года, в пресс-службе министерства образования Омской области назвали 8 популярных профессий и специальностей среди поступивших в колледжи и техникумы региона.

«Наибольшей популярностью пользовались следующие профессии и специальности: информационные технологии, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, операционная деятельность в логистике, графический дизайнер, экономика и бухгалтерский учет, преподавание в начальных классах, а также профессии и специальности, связанные с нефтехимией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках приемной кампании на обучение по программам среднего профессионального образования было подано более 59,2 тыс. заявлений, из них более 48,8 тыс. заявлений на базе 9 классов и еще 10,4 тыс. заявлений на базе 11 классов. Зачислены в колледжи и техникумы с учетом внебюджета около 18 тысяч человек. Прием в некоторых учреждениях еще продолжается.