Власти назвали 8 популярных профессий в омских колледжах

В воскресенье, 7 сентября 2025 года, в пресс-службе министерства образования Омской области назвали 8 популярных профессий и специальностей среди поступивших в колледжи и техникумы региона.
«Наибольшей популярностью пользовались следующие профессии и специальности: информационные технологии, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, операционная деятельность в логистике, графический дизайнер, экономика и бухгалтерский учет, преподавание в начальных классах, а также профессии и специальности, связанные с нефтехимией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках приемной кампании на обучение по программам среднего профессионального образования было подано более 59,2 тыс. заявлений, из них более 48,8 тыс. заявлений на базе 9 классов и еще 10,4 тыс. заявлений на базе 11 классов. Зачислены в колледжи и техникумы с учетом внебюджета около 18 тысяч человек. Прием в некоторых учреждениях еще продолжается.