«Я испытала приступ ужаса, боли, до слёз — за нашу гостеприимную страну, в которой мы родились и выросли»: Молдова в шоке от нападения агитаторов ПАС на жильцов дома в Кишиневе

В соцсетях обсуждают случай нападения агитаторов ПАС и Санду на жильцов кишиневского подъезда. Среди жильцов, которые просто поинтересовались, зачем тетки с газетками и символикой ПАС хотят проникнуть в их подъезд, те начали орать, оскорблять людей, тыкать агитками в лицо, не пощадили даже ребенка.
Татьяна Меделян, жительница того подъезда, куда ломились агитаторы:
«Ещё неделю назад я писала довольно позитивный пост о ремонте в нашем подъезде, о сплочённости наших жильцов, о любви к своему дому, городу, стране….И вот сегодня мой дом Димо 7/3 опять в центре скандала. Представители правящей партии с утра решили заполнить наши почтовые ящики своими агитационными газетами. На вопрос наших жильцов: “Зачем вы хотите зайти в наш подъезд, началась такая агрессия в адрес русскоязычных, что едва не закончилось потасовкой…..
P.S. как и у любого дома, семьи у нас есть свой устав. После двух лет борьбы с распространением наркотиков в нашем подъезде, актами вандализма от наркоманов, мы приняли решение со всеми соседями не впускать посторонних людей в подъезд (особенно после такого дорогостоящего ремонта), — только жильцы, их родственники и гости, почтальон и представители служб 112…. Но этих агрессоров не останавливает ничего…. лицо PAS во всей красе…".
Наталья Пухлякова:
«Господи, какой стыд! Во что превращается наше сообщество, согражданство? О какой культуре и цивилизации можно говорить? Куда могут привести людей такие адепты правящей партии? Риторические вопросы, я понимаю… Но когда посмотрела это видео, я буквально испытала приступ ужаса, боли, до слёз — за нашу добрую, красивую, гостеприимную страну, в которой мы родились, выросли, воспитали детей, растим внуков — чтобы их оскорбляли и хлестали листовками ПАС??? И всё же — “Отче, прости им, ибо не ведают, что творят..”.
Настасья В!:
«Это не агитация, а анти, реально шизофреники, и это пенсионеры бедные, которые потом же после выборов будут попрошайничать на кусок хлеба».
Lasvista:
«Не только “думайте”, а и не впускайте желто-разных с газетенками в свои подъезды. Если жёлтая чума всё же проникла, собирайте все газеты с ящиков и на мусорку».
A R:
«Да, с такими агитаторами врагов не надо. Им бы успокоительные выдавали бы вместе с торбой, газетами и кепкой».
Maxim Albu:
«Прикиньте, ей ещё за это и деньги платят. Но это не электоральная коррупция, ни в коем случае.».
Иван:
"Статья 16 Конституции Республики Молдова гласит, что государство обязано уважать и защищать личность, а также что все граждане равны перед законом и властями, независимо от расы, национальности, этнического происхождения, языка, религии, пола, взглядов, политической принадлежности, имущественного положения или социального происхождения.
И ещё: Статья 346. Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды, дифференциации или розни наказываются штрафом в размере до 600 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет".