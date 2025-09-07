«Я испытала приступ ужаса, боли, до слёз — за нашу гостеприимную страну, в которой мы родились и выросли»: Молдова в шоке от нападения агитаторов ПАС на жильцов дома в Кишиневе

«Господи, какой стыд! Во что превращается наше сообщество, согражданство? О какой культуре и цивилизации можно говорить? Куда могут привести людей такие адепты правящей партии? Риторические вопросы, я понимаю… Но когда посмотрела это видео, я буквально испытала приступ ужаса, боли, до слёз — за нашу добрую, красивую, гостеприимную страну, в которой мы родились, выросли, воспитали детей, растим внуков — чтобы их оскорбляли и хлестали листовками ПАС??? И всё же — “Отче, прости им, ибо не ведают, что творят..”.