В Новосибирске растёт конкурс в вузы: до 27 человек на место

Рекордный конкурс — на «Математику и компьютерные науки» и «Информатику и вычислительную технику».

Вступительная кампания-2025 в Новосибирске показала рост конкуренции: на востребованные специальности — до 27 абитуриентов на место. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

В НГУ проходной балл поднялся до 85, особенно на физфаке — с 186 до 220 баллов в 2025 году.

Рекордный конкурс — на «Математику и компьютерные науки» (27 человек на место) и «Информатику и вычислительную технику» (19 человек на место).

В НГТУ вырос спрос на технические направления: физику, энергетику, электротехнику. Проходной балл по физике вырос на 58 баллов.

Стало больше иностранных студентов, особенно из Африки. В НГАУ учатся ребята из 28 стран.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске студенткам увеличили пособие по беременности и родам.