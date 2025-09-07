В Сарапуле открылась современная спортивная площадка

Многофункциональная спортивно-игровая площадка открылась во дворе дома № 163 по улице Азина в Сарапуле Удмуртской Республики. Создание спортивной инфраструктуры позволяет достичь целей госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации города.
На территории оборудовали профессиональную баскетбольную зону, детскую игровую площадку и комплекс с тренажерами для занятий спортом всех уровней подготовки. Там занимаются не только жители дома № 163, но и из соседних домов.
«Открытие новой спортивной площадки накануне Дня знаний стало отличным подарком к началу нового учебного года для всех детей микрорайона. Она подарит ребятам возможность проводить время на свежем воздухе, общаться со сверстниками и укреплять свое здоровье», — добавили в администрации.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.