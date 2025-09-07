Ричмонд
В Ростовской области полицейские вернули в семью пропавшего ребенка

В Неклиновском районе полицейские нашли потерявшегося мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области правоохранители нашли пропавшего ребенка. Об этом сообщили в региональном МВД.

В воскресенье, 7 сентября, в дежурную часть ОМВД России по Неклиновскому району поступила информация об исчезновении школьника 2016 года рождения. Сотрудники отдела уголовного розыска нашли потерявшегося ребенка по горячим следам — в течении двух часов.

— В настоящее время мальчика вернули в семью. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что несколькими днями ранее, 5 сентября, в Ростове нашлась пропавшая школьница. Ученица восьмого класса не вернулась домой после занятий. Она уехала из Азова в Ростов и бродила в одном из местных парков. Здесь ее заметили волонтеры из поискового отряда. Они позвонили в полицию, а до приезда правоохранителей продолжили следить за девочкой. Сейчас она дома.