В Спасском районе Рязанской области обновили дорогу Лакаш — Брыкин Бор

Ремонт дороги Лакаш — Брыкин Бор, ведущей к Окскому заповеднику в Спасском районе Рязанской области, отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
На участке протяженностью 4,9 километра специалисты подрядной организации обновили асфальт, обустроили съезды и укрепили обочины. Также там установили дорожные знаки и нанесли разметку.
Дорога соединяет поселок Брыкин Бор с селом Лакаш, в котором находится Городковическая средняя школа и церковь Рождества Богородицы. А в Брыкине Бору участок ведет к медицинскому пункту и детскому саду, а также проходит через деревни Добрянка и Папушево.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.