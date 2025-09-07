В селе Курсавка на Ставрополье открыли модельную библиотеку

Центральную библиотеку в селе Курсавка на Ставрополье модернизировали при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в правительстве края.
В учреждение завезли более трех тысяч новых книг. Также там установили компьютеры, сенсорные экраны, интерактивную панель и провели интернет. Помимо этого, в библиотеке появились очки виртуальной реальности, с помощью которых можно проводить видеоэкскурсии и электронные квесты.
Обновилось и само пространство учреждения. Там обустроили уютные зоны для чтения и рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей установили интерактивную песочницу.
«Знакомое и даже родное для многих библиотечное пространство благодаря нацпроекту сегодня кардинально преобразилось. Прекрасно, что у жителей сельской местности появились современные возможности для самореализации, образования и общения», — отметила глава Андроповского округа Нина Бобрышева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.