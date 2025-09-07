Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Какие улицы в Уфе перекрыты на время международного марафона

Когда откроют движение в центре Уфы после международного марафона.

Источник: Комсомольская правда

В это воскресенье, 7 сентября, в Уфе проходит международный марафон. На время проведения мероприятия будет перекрыто несколько улиц в историческом центре.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня, 7 сентября, до 16:00 перекрыт участок улицы Заки Валиди от Карла Маркса до Советской. В свою очередь, участок улицы Карла Маркса и Тукаева вдоль стадиона «Динамо» будет закрыт для проезда до 15:30 часов.

— Перекрытие будет действовать по маршруту от старта напротив стадиона «Динамо» и далее, включая улицы: Советскую, Пушкина, Карла Маркса, Достоевского, Мустая Карима, Коммунистическую, Ленина, Краснодонскую, Гоголя, Гафури и Тукаева, — сообщили в уфимской мэрии.

Фото: пресс-служба уфимской мэрии.

Власти Уфы отмечают, что на время перекрытия улиц для проведения марафона, выезды из дворов также будут заблокированы.

— Городские службы рекомендуют уфимцам планировать свои поездки заранее и парковать автомобили с учетом ограничений, — подчеркнули в пресс-службе уфимской мэрии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.