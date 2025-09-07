Какие улицы в Уфе перекрыты на время международного марафона

В это воскресенье, 7 сентября, в Уфе проходит международный марафон. На время проведения мероприятия будет перекрыто несколько улиц в историческом центре.
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня, 7 сентября, до 16:00 перекрыт участок улицы Заки Валиди от Карла Маркса до Советской. В свою очередь, участок улицы Карла Маркса и Тукаева вдоль стадиона «Динамо» будет закрыт для проезда до 15:30 часов.
— Перекрытие будет действовать по маршруту от старта напротив стадиона «Динамо» и далее, включая улицы: Советскую, Пушкина, Карла Маркса, Достоевского, Мустая Карима, Коммунистическую, Ленина, Краснодонскую, Гоголя, Гафури и Тукаева, — сообщили в уфимской мэрии.
Фото: пресс-служба уфимской мэрии.
Власти Уфы отмечают, что на время перекрытия улиц для проведения марафона, выезды из дворов также будут заблокированы.
— Городские службы рекомендуют уфимцам планировать свои поездки заранее и парковать автомобили с учетом ограничений, — подчеркнули в пресс-службе уфимской мэрии.
