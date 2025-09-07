Какие улицы в Уфе перекрыты на время международного марафона

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сегодня, 7 сентября, до 16:00 перекрыт участок улицы Заки Валиди от Карла Маркса до Советской. В свою очередь, участок улицы Карла Маркса и Тукаева вдоль стадиона «Динамо» будет закрыт для проезда до 15:30 часов.