После цифрового коллапса в Волгоград вернулась мобильная связь

Предположительно, беспрецедентные сбои были связаны с усилением мер безопасности на время проведения масштабного молодежного фестиваля и празднования Дня города. Жителей призвали отнестись к ситуации с пониманием. Многие уже готовились жить без связи до конца недели, но, к счастью, сеть начала оживать раньше.