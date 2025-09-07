После цифрового коллапса в Волгоград вернулась мобильная связь

Жители Волгограда вздохнули с облегчением: с 7 сентября в городе начала восстанавливаться мобильная связь и интернет, которые практически отсутствовали с четверга.
Последние несколько дней стали для волгоградцев серьезным испытанием. Простые звонки превратились в квест, а отправка сообщения напоминала лотерею. Практически по всему городу исчез мобильный интернет, что немедленно сказалось на повседневной жизни. Кафе, магазины и заправки вывешивали объявления «Оплата только наличными», так как терминалы не работали.
Предположительно, беспрецедентные сбои были связаны с усилением мер безопасности на время проведения масштабного молодежного фестиваля и празднования Дня города. Жителей призвали отнестись к ситуации с пониманием. Многие уже готовились жить без связи до конца недели, но, к счастью, сеть начала оживать раньше.