Свердловчане массово страдают от уличного шума

С начала 2025 года специалисты провели 1182 измерения уровня шума в жилых районах. В 39% измерений были зафиксированы превышения предельно допустимых уровней шума.
В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства Роспотребнадзор по Свердловской области назначил юридическим лицам предупреждения, вынес представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений и направил в суд иски с требованием соблюдения санитарного законодательства.
В органы местного самоуправления направлены рекомендации по снижению уровня шума для защиты граждан.