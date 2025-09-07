Ричмонд
Свердловчане массово страдают от уличного шума

Более трети свердловчан страдают из-за постоянного шума. Это выявило исследование регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: ЕАН

С начала 2025 года специалисты провели 1182 измерения уровня шума в жилых районах. В 39% измерений были зафиксированы превышения предельно допустимых уровней шума.

В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства Роспотребнадзор по Свердловской области назначил юридическим лицам предупреждения, вынес представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений и направил в суд иски с требованием соблюдения санитарного законодательства.

В органы местного самоуправления направлены рекомендации по снижению уровня шума для защиты граждан.