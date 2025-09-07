Свердловчане массово страдают от уличного шума

В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства Роспотребнадзор по Свердловской области назначил юридическим лицам предупреждения, вынес представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушений и направил в суд иски с требованием соблюдения санитарного законодательства.