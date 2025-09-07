Ричмонд
Расписание школьных каникул в Татарстане на 2025−2026 учебный год

Осенний отдых начнется уже 27 октября.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования Татарстана опубликовало официальное расписание каникул для школьников на предстоящий учебный год. Родители и учащиеся могут планировать свой отдых, опираясь на утверждённые даты.

Осенние каникулы пройдут с 27 октября по 6 ноября 2025 года. Это время позволит школьникам отдохнуть после первой четверти и набраться сил перед зимним учебным периодом.

Зимние каникулы традиционно приурочены к новогодним праздникам и продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Это самый продолжительный период отдыха в учебном году.

Весенние каникулы запланированы на период с 28 марта по 5 апреля 2026 года. Они дадут возможность учащимся восстановить силы перед завершающей учебной четвертью.

Летние каникулы начнутся 27 мая 2026 года и продлятся до начала нового учебного года. Это самый длительный период отдыха для школьников.

Особое внимание стоит уделить каникулам для первоклассников. Для них предусмотрены дополнительные зимние каникулы с 16 по 22 февраля 2026 года в рамках третьей четверти. Это поможет самым младшим школьникам легче адаптироваться к учебному процессу.