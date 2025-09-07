Электронные табло на остановках устанавливаться в Минске больше не будут

В белорусской столице на остановках больше не будут устанавливать электронные табло, которые сообщают время до прибытия общественного транспорта, пишет агентство «Минск-Новости».
На данный момент в Минске работают около 500 электронных табло. Почему их больше не будут устанавливать, рассказал член постоянной комиссии Мингорсовета по городскому хозяйству, транспорту и связи, заместитель директора по кадрам, идеологической и социальной работе филиала «Автобусный парк № 5» Минсктранса Виталий Черноокий:
— Мы пока не планируем их устанавливать, потому что на сегодняшний день у каждого с собой есть мобильный телефон с доступом в интернет.
Он обратил внимание на то, что существуют различные виртуальные сервисы. Например, пассажир может в любой момент открыть сайт Минсктранса и посмотреть расписание. Кроме того, подключение таких табло — дополнительные затраты, как минимум на электроэнергию.
Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко в финале US Open 2025 над Амандой Анисимовой из США: «Мне хочется смеяться, кричать и плакать одновременно».
Еще в Гродно в День города представили сыр с каштанами.
Прочитайте, что белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал о погоде в Беларуси осенью 2025 года: «Сначала классическое бабье лето, а затем — умеренно теплая погода».