В Самарской области готовятся к масштабной лесной посадке

Сеянцы выращиваются в лесных питомниках региона: из крошечных семян за два года формируются крепкие ростки, готовые к пересадке в лес. Процесс включает сбор и проверку семян, стратификацию, весенний посев, а также тщательную защиту ростков от сорняков и вредителей на протяжении двух лет. В регионе работают 17 лесных питомников и два тепличных комплекса. Выращиваются сосна, береза, дуб и ясень, ежегодно производятся более 5 миллионов сеянцев. Крупнейший питомник — Федоровский — занимает 36 гектаров.