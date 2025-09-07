В Самарской области готовятся к масштабной лесной посадке

В Самарской области продолжается масштабная работа по восстановлению лесов в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В этом году планируется высадить 5,6 миллиона сеянцев. Весной уже были высажены 670 гектаров новых лесных массивов, а осенью начнется очередная волна посадок, сообщает Минприроды самарской области.
Сеянцы выращиваются в лесных питомниках региона: из крошечных семян за два года формируются крепкие ростки, готовые к пересадке в лес. Процесс включает сбор и проверку семян, стратификацию, весенний посев, а также тщательную защиту ростков от сорняков и вредителей на протяжении двух лет. В регионе работают 17 лесных питомников и два тепличных комплекса. Выращиваются сосна, береза, дуб и ясень, ежегодно производятся более 5 миллионов сеянцев. Крупнейший питомник — Федоровский — занимает 36 гектаров.
Планы на этот год включают создание более 850 гектаров новых посадок и дополнение сеянцами лесов на площади 1 300 гектаров. Агроуход за лесными массивами проводится на более чем 6 000 гектарах, 80% работ уже выполнены. Кроме того, в этом году планируется собрать около 7 тонн семян для посева в следующем сезоне. Эти мероприятия способствуют восстановлению лесных экосистем региона и укреплению экологического благополучия Самарской области.