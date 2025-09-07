В Орском доме милосердия «Надежда» открыли новую зону отдыха

Новая зона отдыха открылась в Орском доме милосердия «Надежда» в Оренбургской области, сообщили в учреждении. Создание комфортных условий для жизни и досуга представителей «серебряного» возраста входит в число задач национального проекта «Семья».
Отмечается, что появление такого пространства позволит старшему поколению справиться с проблемой дефицита внимания и общения. Новая зона отдыха разделена на три секции по интересам. Например, в музыкальном зале расположены пианино, баян, скрипка и балалайка. Зона для чтения оборудована книжными полками, столиком и креслами. Также есть отдельное место для настольных игр.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.