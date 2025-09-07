В Орском доме милосердия «Надежда» открыли новую зону отдыха

Отмечается, что появление такого пространства позволит старшему поколению справиться с проблемой дефицита внимания и общения. Новая зона отдыха разделена на три секции по интересам. Например, в музыкальном зале расположены пианино, баян, скрипка и балалайка. Зона для чтения оборудована книжными полками, столиком и креслами. Также есть отдельное место для настольных игр.