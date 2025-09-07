Школа «Успех» в подмосковном Дзержинском приняла первых учеников

Новую школу «Успех» открыли на Угрешской улице в городе Дзержинском в Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Учебное заведение построили в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Площадь здания составляет более 18 тыс. кв. м. Школа рассчитана на 1100 мест. Внутри нее оборудовали актовый зал на 350 человек, пространство для чтения с ИТ-зоной, современные кабинеты и просторную столовую. Помимо этого, для учащихся откроют математические классы и кружки предпрофессиональной подготовки. Их создадут в партнерстве с ведущими вузами, включая Московский педагогический государственный университет и Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.