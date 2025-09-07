Школа «Успех» в подмосковном Дзержинском приняла первых учеников

Площадь здания составляет более 18 тыс. кв. м. Школа рассчитана на 1100 мест. Внутри нее оборудовали актовый зал на 350 человек, пространство для чтения с ИТ-зоной, современные кабинеты и просторную столовую. Помимо этого, для учащихся откроют математические классы и кружки предпрофессиональной подготовки. Их создадут в партнерстве с ведущими вузами, включая Московский педагогический государственный университет и Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова.