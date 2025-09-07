Вот и лето прошло: в Алуште завершилось цветение агавы

Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева.
Как отметила Огнева, агава, росшая на Центральной набережной более 25 лет, всего несколько месяцев радовала горожан и гостей яркими солнечными соцветиями на своем высоком цветоносе.
«Да, её жизненный цикл завершается, но не стоит печалиться. Ведь жизнь прекрасна своей цикличностью. Уже сейчас у основания старого растения просыпается новая жизнь — маленькие “детки”», — рассказала Галина Огнева.
Городские службы проведут обрезку увядающей агавы. Это освободит пространство и даст силы для роста новому поколению растений, которые, спустя многие годы, вновь подарят городу миг своей уникальной красоты.
«Помните, что ничего не уходит бесследно, а лишь превращается в новое начало», — подчеркнула глава администрации Алушты.