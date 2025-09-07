Депутат Заксобрания оценил ход работ на соцобъектах в Усть-Илимске

Напомним, что сейчас в Усть-илимске идет капитальный ремонт здания поликлиники в левобережной части города. По словам Виталия Перетолчина, рабочим осталось смонтировать вентиляцию, инженерные сети и пожарную сигнализацию. На объекте депутат побывал вместе с представителями министерства здравоохранения иркутской области и городской администрации. Парламентарий подчеркнул, что необходимые для завершения работ средства планируется предусмотреть в областной казне. Как только ремонт будет окончен, в поликлинике начнет работать и отделение амбулаторной реабилитации, где смогут получать соответствующую помощь жители города, в том числе и участники СВО.