Депутат Заксобрания оценил ход работ на соцобъектах в Усть-Илимске

Депутат Законодательного Собрания Иркутской области Виталий Перетолчин рассказал о том, как в Усть-Илимске продвигаются работы по ремонту местных учреждений здравоохранения, а так же благоустройство нового общественного пространства. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.
Напомним, что сейчас в Усть-илимске идет капитальный ремонт здания поликлиники в левобережной части города. По словам Виталия Перетолчина, рабочим осталось смонтировать вентиляцию, инженерные сети и пожарную сигнализацию. На объекте депутат побывал вместе с представителями министерства здравоохранения иркутской области и городской администрации. Парламентарий подчеркнул, что необходимые для завершения работ средства планируется предусмотреть в областной казне. Как только ремонт будет окончен, в поликлинике начнет работать и отделение амбулаторной реабилитации, где смогут получать соответствующую помощь жители города, в том числе и участники СВО.
Идет в Усть-илимске ремонт детской поликлиники, однако здесь все не так гладко.
— Приходится на ходу вносить корректировки в проектно-сметную документацию, — пояснил Виталий Перетолчин. — Это, конечно, сказывается на сроках завершения работ.
Во время посещения объекта прошло совещание с руководителем организации-подрядчика, на котором был намечен план дальнейших действий.
Побывал Виталий Перетолчин и на месте обустройства нового общественного пространства на берегу Усть-Илимского водохранилища, пляжной зоны под названием «Свет маяка». Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Здесь появится амфитеатр, смотровая площадка, пешеходные дорожки и, конечно, маяк. Проектом предусмотрена и организация парковки.
— Уже уложены кабели электроснабжения, установлены закладные для опор освещения, — сообщил депутат. — Напомню, проект будущей современный пляжной зоны в 2024 году стал победителем Всероссийского конкурса на создание комфортной городской среды. На водохранилище также оборудуют спортивные площадки. Знаем, что жители давно мечтали о комфортном и благоустроенном месте отдыха у воды и очень радует, что оно появится в городе совсем скоро.