В Красноярске появился «Знак надежды»

«Это символ Красноярской музейной биеннале, которая в этом году отмечает 30-летний юбилей и откроется 25 сентября под названием “Принцип надежды”, — рассказал ее куратор Сергей Ковалевский. — Скромную табличку в стиле дорожного указателя мы поставили на развилке пешеходных дорожек, которые разными маршрутами, но все равно ведут в музей. У “Площади Мира” особая магия, пространство искривляется, пути множатся… В слове “биеннале” скрывается число 2, наверное, поэтому и дорожки две. Ну и наш жестяной “знак места” может быть прочитан и как требование — Надежды! Так мыслитель утопии Эрнст Блох, давший название проекту биеннале, считал идею надежды важнейшим понятием практики современности».