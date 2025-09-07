3 тысячи жителей Иркутска приняли участие во Всероссийском крестном ходе

Дни русской духовности и культуры «Сияние России» открылись в Иркутске. Праздник начался крестным ходом, в котором участвовали 3 тысячи жителей. От Богоявленского собора по центральным улицам города пронесли мощи святителя Иннокентия (Кульчицкого), первого епископа Иркутского и ковчег с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского и Всея Руси. Состоялась Божественная литургия и культурная программа в сквере имени Кирова. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.
Путь ковчега пролегает через всю страну и охватывает более 70 регионов. Праздник русской духовной культуры проходит в столице региона уже 31 год.
В план с 7 по 30 сентября войдет около 800 мероприятий. В том числе концерты классической и народной музыки, лекции по истории и философии, выставки и другое. Афишу читайте ЗДЕСЬ.