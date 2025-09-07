В Рузаевке Республики Мордовии благоустроили общественное пространство

Многофункциональное общественное пространство площадью около двух гектаров благоустроили в городе Рузаевка в Республике Мордовии. Работы провели в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Новую площадку разделили на семь секций. В них обустроили спортивные и детские игровые зоны, пространства для досуга и отдыха, а также места для дрессировки домашних животных. Общественная территория оснащена лавочками и малыми архитектурными формами. Также там смонтировано освещение. Помимо этого, по всему периметру общественного пространства пролегает велодорожка.
«Мы постарались максимально учесть все пожелания жителей, воплотить самые смелые задумки. Новая зона отдыха и активностей станет точкой притяжения не только городских жителей, но и детей из близлежащих сел», — рассказал глава администрации городского поселения Рузаевка Алексей Домнин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.