В Рузаевке Республики Мордовии благоустроили общественное пространство

Новую площадку разделили на семь секций. В них обустроили спортивные и детские игровые зоны, пространства для досуга и отдыха, а также места для дрессировки домашних животных. Общественная территория оснащена лавочками и малыми архитектурными формами. Также там смонтировано освещение. Помимо этого, по всему периметру общественного пространства пролегает велодорожка.