Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярск готовится к дождливой рабочей неделе

На предстоящей рабочей неделе жителей Красноярска ждет типичная осенняя погода с дождями и постепенным похолоданием.

На предстоящей рабочей неделе жителей Красноярска ждет типичная осенняя погода с дождями и постепенным похолоданием. По данным Gismeteo, температура будет колебаться от +6°C до +19°C.

Понедельник, 8 сентября.

Начало недели порадует относительно теплой погодой. Ночью столбики термометров покажут +7°C, возможен туман. Днем воздух прогреется до +19°C, ожидается ясная солнечная погода.

Вторник, 9 сентября.

Во второй день недели станет прохладнее. Ночная температура составит +8°C, днем не более +16°C. Прогнозируются облачность и небольшой дождь.

Среда, 10 сентября.

Середина недели принесет +10°C ночью и +16°C днем. Погода будет пасмурной с небольшими дождями.

Четверг, 11 сентября.

В четверг ночью ожидается +8°C, днем — до +17°C. Небо будет малооблачным, возможен кратковременный дождь.

Пятница, 12 сентября.

Конец недели станет самым холодным. Ночью температура опустится до +6°C, днем прогреется лишь до +15°C. Утром возможен туман, осадков не будет.

В течение всей недели ветер будет слабым и умеренным — от 1 до 5 м/с. Синоптики рекомендуют красноярцам не забывать зонты и теплую одежду, особенно во второй половине недели.