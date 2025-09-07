Красноярск готовится к дождливой рабочей неделе

На предстоящей рабочей неделе жителей Красноярска ждет типичная осенняя погода с дождями и постепенным похолоданием. По данным Gismeteo, температура будет колебаться от +6°C до +19°C.
Понедельник, 8 сентября.
Начало недели порадует относительно теплой погодой. Ночью столбики термометров покажут +7°C, возможен туман. Днем воздух прогреется до +19°C, ожидается ясная солнечная погода.
Вторник, 9 сентября.
Во второй день недели станет прохладнее. Ночная температура составит +8°C, днем не более +16°C. Прогнозируются облачность и небольшой дождь.
Среда, 10 сентября.
Середина недели принесет +10°C ночью и +16°C днем. Погода будет пасмурной с небольшими дождями.
Четверг, 11 сентября.
В четверг ночью ожидается +8°C, днем — до +17°C. Небо будет малооблачным, возможен кратковременный дождь.
Пятница, 12 сентября.
Конец недели станет самым холодным. Ночью температура опустится до +6°C, днем прогреется лишь до +15°C. Утром возможен туман, осадков не будет.
В течение всей недели ветер будет слабым и умеренным — от 1 до 5 м/с. Синоптики рекомендуют красноярцам не забывать зонты и теплую одежду, особенно во второй половине недели.