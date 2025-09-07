С января в лесах Свердловской области провели свыше 12 тысяч патрулирований

«Мы делаем все, чтобы не допустить возгораний, а не просто бороться с их последствиями. Но важно не только количество патрулирований, а качество: эффективная работа с МЧС, полицией и общественностью позволяет нам действовать на опережение и предотвращать беду до ее возникновения», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.