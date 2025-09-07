Ричмонд
С января в лесах Свердловской области провели свыше 12 тысяч патрулирований

В том числе благодаря этому в регионе удалось защитить от пожаров больше зеленых зон, чем в 2024 году.

Свыше 12 тысяч патрулирований провели в лесах Свердловской области с января 2025 года. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

«Мы делаем все, чтобы не допустить возгораний, а не просто бороться с их последствиями. Но важно не только количество патрулирований, а качество: эффективная работа с МЧС, полицией и общественностью позволяет нам действовать на опережение и предотвращать беду до ее возникновения», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Уточним, что с января лесные инспекторы также провели более 8,4 тыс. профилактических бесед с жителями региона. Кроме того, они раздали свыше 5,6 тыс. листовок с правилами пожарной безопасности в зеленых зонах. Как рассказал врио губернатора региона Денис Паслер, все эти меры позволили сократить площадь возгораний в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.