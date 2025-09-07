Ричмонд
В Самарской области полицейские помогли женщине с ребенком на трассе

На трассе «Самара — Оренбург» полицейские помогли женщине с ребенком.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района оказали помощь женщине-водителю, оказавшейся в сложной ситуации на дороге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Инцидент произошел на автодороге «Самара — Оренбург» в районе съезда к трассе «Самара — Волгоград». Во время патрулирования старший лейтенант полиции Алмат Куздавлетов и лейтенант полиции Дмитрий Плешаков заметили припаркованный на обочине автомобиль и растерянную женщину с маленьким ребенком.

Как выяснилось, в дороге у машины пробило колесо, и самостоятельно устранить неисправность водитель не смогла. Полицейские осмотрели транспортное средство и убедились, что других технических проблем нет, после чего помогли заменить спущенное колесо на запасное.

Убедившись, что матери и ребенку больше ничего не угрожает, сотрудники Госавтоинспекции пожелали благополучного пути и вернулись к исполнению служебных обязанностей. Водитель поблагодарила полицейских за оперативную помощь и внимание.