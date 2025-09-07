В Самарской области полицейские помогли женщине с ребенком на трассе

Сотрудники Госавтоинспекции Волжского района оказали помощь женщине-водителю, оказавшейся в сложной ситуации на дороге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Инцидент произошел на автодороге «Самара — Оренбург» в районе съезда к трассе «Самара — Волгоград». Во время патрулирования старший лейтенант полиции Алмат Куздавлетов и лейтенант полиции Дмитрий Плешаков заметили припаркованный на обочине автомобиль и растерянную женщину с маленьким ребенком.