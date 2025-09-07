Возраст молодежи хотят повысить: как это повлияет на россиян

«Я согласен с теми экспертами, которые предлагают это сделать. Действительно, возраст взросления на самом деле у нас сдвинулся и возраст старения тоже. Соответственно я думаю, что (возраст молодежи может быть повышен до. — Прим. ред.) 40−45 лет, но надо просчитывать, исследовать», — прокомментировал Абрамов в беседе с «РИА Новости».
Председатель Общественного совета при Минтруде, который также возглавляет наблюдательный совет платформы «Неравнодушный человек», аргументировал свое предложение современными социально-экономическими реалиями и демографическими тенденциями.
По его мнению, все существующие на данный момент меры государственной поддержки, которые законодательно закреплены для категории граждан до 35 лет, следовало бы в полном объеме распространить и на лиц более старшего возраста, до 45 лет. Такой подход, как полагает Абрамов, соответствует стратегическим интересам России и способствует усилению социальной защищенности экономически активной части населения.
Инициатива была озвучена в рамках крупного международного мероприятия, посвященного вопросам экономического развития и сотрудничества.
