Первая на Среднем Урале научная детская площадка открылась в Краснотурьинске

Данный проект стал пилотным, он стартовал в рамках «Десятилетия науки и технологий». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Научную детскую площадку, состоящую из двух игровых комплексов — «Научной станции» и «Солнечной системы» — обустроили на территории средней школы № 2.
Комплекс «Научная станция» предлагает ребятам познакомиться с основами астрономии, механики, математики, физики и биологии. Он включает в себя интерактивную панель «Созвездия», ростомер «Зоология», информационный стенд о строении мышц человека.
«Солнечная система» представляет собой наглядную космическую модель, которую дети могут изучать.
