Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первая на Среднем Урале научная детская площадка открылась в Краснотурьинске

В Краснотурьинске открыли первую в регионе научную детскую площадку.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Данный проект стал пилотным, он стартовал в рамках «Десятилетия науки и технологий». Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Научную детскую площадку, состоящую из двух игровых комплексов — «Научной станции» и «Солнечной системы» — обустроили на территории средней школы № 2.

Комплекс «Научная станция» предлагает ребятам познакомиться с основами астрономии, механики, математики, физики и биологии. Он включает в себя интерактивную панель «Созвездия», ростомер «Зоология», информационный стенд о строении мышц человека.

«Солнечная система» представляет собой наглядную космическую модель, которую дети могут изучать.

Ранее сообщалось, что в селе Бобровское Слободо-Туринского района Свердловской области появился новый объект для спорта и отдыха благодаря региональной программе инициативное бюджетирование.