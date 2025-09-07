В Татарстане обновили два участка трассы Чистополь — Аксубаево — Нурлат

Два участка трассы Чистополь — Аксубаево — Нурлат в Республике Татарстан отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Обновленные отрезки трассы расположены в Чистопольском муниципальном районе. Их общая протяженность превышает 3 км. Там специалисты уложили новое асфальтовое покрытие и укрепили обочины. А для безопасности движения они нанесли разметку, установили знаки и сделали пешеходные переходы.
Отметим, что эта дорога обеспечивает доступ еще к двум муниципальным районам. Речь идет об Аксубаевском и Нурлатском. Также по этой дороге можно выехать на федеральные трассы Р-239 и Р-241.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.