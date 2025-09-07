Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии задержали нетрезвого 15-летнего водителя мопеда

ГАИ по Башкирии задержали на дорого нетрезвого 15-летнего водителя мопеда.

Источник: Комсомольская правда

Как сообщают в пресс-службе ГАИ по Башкирии, накануне в Благовещенском районе республики сотрудники ДПС задержали 15-летнего водителя мопеда «Альфа». Оказалось, что подросток сел за руль двухколесного транспорта в состоянии опьянения.

Сотрудники дорожной полиции остановили несовершеннолетнего нарушителя ПДД в деревне Языкова, куда они прибыли на патрулирование в рамках профилактической акции «Не рули, малай!». На место вызвали мать подростка, при ней же ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения.

— Результат составил 0.452 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку. По данному факту в отношении матери собраны материалы для передачи в комиссию по делам несовершеннолетних, — сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.

Теперь маме подростка грозит ответственность за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, а самого подростка поставят на профилактический учет. А еще дорожные полицейские составили протокол за передачу права управления лицу, не имеющему права управления — матери придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей.

— Призываю родителей и взрослых не допускать управления транспортом лицами, не имеющими соответствующих прав, и напоминаю о необходимости соблюдения правил дорожного движения ради безопасности всех участников движения, — написал в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.