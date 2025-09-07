В Башкирии задержали нетрезвого 15-летнего водителя мопеда

Как сообщают в пресс-службе ГАИ по Башкирии, накануне в Благовещенском районе республики сотрудники ДПС задержали 15-летнего водителя мопеда «Альфа». Оказалось, что подросток сел за руль двухколесного транспорта в состоянии опьянения.
Сотрудники дорожной полиции остановили несовершеннолетнего нарушителя ПДД в деревне Языкова, куда они прибыли на патрулирование в рамках профилактической акции «Не рули, малай!». На место вызвали мать подростка, при ней же ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения.
— Результат составил 0.452 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку. По данному факту в отношении матери собраны материалы для передачи в комиссию по делам несовершеннолетних, — сообщили в Госавтоинспекции Башкирии.
Теперь маме подростка грозит ответственность за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего, а самого подростка поставят на профилактический учет. А еще дорожные полицейские составили протокол за передачу права управления лицу, не имеющему права управления — матери придется заплатить штраф в 30 тысяч рублей.
— Призываю родителей и взрослых не допускать управления транспортом лицами, не имеющими соответствующих прав, и напоминаю о необходимости соблюдения правил дорожного движения ради безопасности всех участников движения, — написал в своем телеграм-канале главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов.
