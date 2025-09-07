В Башкирии задержали нетрезвого 15-летнего водителя мопеда

Сотрудники дорожной полиции остановили несовершеннолетнего нарушителя ПДД в деревне Языкова, куда они прибыли на патрулирование в рамках профилактической акции «Не рули, малай!». На место вызвали мать подростка, при ней же ему предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения.