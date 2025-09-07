Лукашенко назвал стратегический ресурс, лежащий в основе стабильности Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал нефтяную, газовую и топливную промышленность стратегическим ресурсом, лежащим в основе стабильности и процветания страны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В поздравлении работникам и ветеранам отрасли с их профессиональным праздником Лукашенко отметил:
«Своим трудом каждый из вас делает солидный вклад в поступательное развитие экономики, обеспечение энергетической безопасности страны и благополучия граждан».
Напомнив про современные непростые экономические условия, президент подчеркнул наращивание объемов производства, а также внедрение инновационных технологий. Все это обеспечивает потребителей качественной продукцией.
"Убежден, что ответственность, знания, опыт и далее будут являться залогом успешной работы, достижения поставленных целей во благо родной республики, — сказано в поздравлении.
