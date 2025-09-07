Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал стратегический ресурс, лежащий в основе стабильности Беларуси

Лукашенко назвал нефтяную, газовую и топливную промышленность стратегическим ресурсом, лежащим в основе стабильности Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал нефтяную, газовую и топливную промышленность стратегическим ресурсом, лежащим в основе стабильности и процветания страны. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В поздравлении работникам и ветеранам отрасли с их профессиональным праздником Лукашенко отметил:

«Своим трудом каждый из вас делает солидный вклад в поступательное развитие экономики, обеспечение энергетической безопасности страны и благополучия граждан».

Напомнив про современные непростые экономические условия, президент подчеркнул наращивание объемов производства, а также внедрение инновационных технологий. Все это обеспечивает потребителей качественной продукцией.

"Убежден, что ответственность, знания, опыт и далее будут являться залогом успешной работы, достижения поставленных целей во благо родной республики, — сказано в поздравлении.

Ранее Минздрав Беларуси высказался о новом штамме коронавируса «Стратус»: «Высокая заразность, охриплость и сиплость голоса».

Также глава «Белнефтехима» сказал, что будет с ценами на бензин в Беларуси.

А в Минске заявили, что электронные табло на остановках устанавливаться больше не будут.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше