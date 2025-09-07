Некоторым волгоградским пенсионерам увеличат выплаты на 10 тысяч рублей и более

Однако это не единственная категория пенсионеров, чье материальное положение улучшится в октябре. Волгоградский юрист Ольга Шерстюк поделилась подробностями о других видах повышения пенсий.
Кроме того, с 1 октября будет произведена индексация пенсий работающим пенсионерам, которые уволились в сентябре. Социальный фонд России проведет так называемую доиндексацию выплат, то есть прибавит к пенсии все пропущенные ранее повышения. Это относится к тем гражданам, которые вышли на пенсию до 2024 года и не увольнялись в этом и предыдущем годах для перерасчета выплат. Прибавку они получат в ноябре или декабре.
Также произойдет увеличение пенсий для россиян, включая жителей Волгоградской области, которым в октябре будет установлена более высокая группа инвалидности.
