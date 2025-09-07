Ричмонд
Некоторым волгоградским пенсионерам увеличат выплаты на 10 тысяч рублей и более

Прежде всего это касается тех, кто в сентябре 2025 года отметит 80-летний юбилей. Увеличение выплат таким пенсионерам составит 10 284 рубля. Для получения этой прибавки гражданам не потребуется никуда обращаться — все будет оформлено в беззаявительном порядке.

Источник: Reuters

Однако это не единственная категория пенсионеров, чье материальное положение улучшится в октябре. Волгоградский юрист Ольга Шерстюк поделилась подробностями о других видах повышения пенсий.

По ее словам, в октябре ожидается индексация пенсий для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, таких как МО РФ, МВД, ФСБ, ФСИН и других государственных органов.

Кроме того, с 1 октября будет произведена индексация пенсий работающим пенсионерам, которые уволились в сентябре. Социальный фонд России проведет так называемую доиндексацию выплат, то есть прибавит к пенсии все пропущенные ранее повышения. Это относится к тем гражданам, которые вышли на пенсию до 2024 года и не увольнялись в этом и предыдущем годах для перерасчета выплат. Прибавку они получат в ноябре или декабре.

Также произойдет увеличение пенсий для россиян, включая жителей Волгоградской области, которым в октябре будет установлена более высокая группа инвалидности.

Подробнее об этом и о других надбавках читайте в материале «МК в Волгограде».