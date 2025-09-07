Некоторым волгоградским пенсионерам увеличат выплаты на 10 тысяч рублей и более

Кроме того, с 1 октября будет произведена индексация пенсий работающим пенсионерам, которые уволились в сентябре. Социальный фонд России проведет так называемую доиндексацию выплат, то есть прибавит к пенсии все пропущенные ранее повышения. Это относится к тем гражданам, которые вышли на пенсию до 2024 года и не увольнялись в этом и предыдущем годах для перерасчета выплат. Прибавку они получат в ноябре или декабре.