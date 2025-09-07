Телеведущей Яне Чуриковой из Москвы понравились омские беляши

Телеведущая Яна Чурикова, приехавшая в Омск на закрытое мероприятие, не упустила возможность попробовать знаменитые «политеховские» беляши. Свою гастрономическую остановку она сделала в компании омского блогера Алексея Терешина, который купил уличный фастфуд на остановке «Городок Водников». Видео дегустации он опубликовал в своём телеграм-канале.
На записи Чурикова признаётся, что ограничилась одним беляшом — иначе, по её словам, могла бы не влезть в концертное платье. Для перекуса телеведущая и блогер нашли столики за остановкой.
Попробовав беляш, гостья из Москвы не скрывала эмоций: «Два беляша — это я уже в платье концертное не влезу. Оценка беляша — 9 из 10. Практически идеально. Лука может многовато — надо будет жвачкой заесть».
Также телеведущая посетила «Пешеходный Любинский» в выходные. Чурикова посидела на двойной сплошной и позитивно оценила идею перекрывать улицу Ленина на выходные для праздников, о чём она сообщила в своём телеграм-канале. Также Чурикова запостила видео вечернего Любинского, где омичи собрались послушать концерт.
«Вечером здесь будет весь город — гулять, слушать музыкантов и наслаждаться жизнью. Имхо — отличное решение, омичи, что думаете?» — прокомментировала телеведущая.
Напомним, «политеховские» беляши — один из самых известных омских фастфудов. Купить их можно не только у Политеха, но и ещё в нескольких точках города, в том числе на остановке «Городок Водников».