Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое граффити появилось на стенках Канавинского моста

Оно расположилась на стенке переправы со стороны Черниговской набережной.

Источник: t.me/nn_aero

В Нижнем Новгороде завершили работу по созданию граффити на Канавинском мосту. Оно расположилась на стенке переправы по соседству с крокодилом со стороны Черниговской набережной. Кадрами поделился фотограф Игорь Иванов в своем телеграм-канале.

На мурале изображены главные достопримечательности города — Рождественская церковь, Стрелка, воздушные шары, закаты, футбольный стадион.

Работу над граффити начали в августе — после того, как завершился капитальный ремонт Канавинского моста. Над ним работали несколько художников.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на улице Рождественской появилось новое историческое граффити.