Новое граффити появилось на стенках Канавинского моста

В Нижнем Новгороде завершили работу по созданию граффити на Канавинском мосту. Оно расположилась на стенке переправы по соседству с крокодилом со стороны Черниговской набережной. Кадрами поделился фотограф Игорь Иванов в своем телеграм-канале.
На мурале изображены главные достопримечательности города — Рождественская церковь, Стрелка, воздушные шары, закаты, футбольный стадион.
Работу над граффити начали в августе — после того, как завершился капитальный ремонт Канавинского моста. Над ним работали несколько художников.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что на улице Рождественской появилось новое историческое граффити.