Новое граффити появилось на стенках Канавинского моста

В Нижнем Новгороде завершили работу по созданию граффити на Канавинском мосту. Оно расположилась на стенке переправы по соседству с крокодилом со стороны Черниговской набережной. Кадрами поделился фотограф Игорь Иванов в своем телеграм-канале.