Новосибирский зоопарк отпраздновал свой 78-й день рождения

Как сообщает издание «Вести Новосибирск», учреждение увеличивает численность питомцев, штат сотрудников и территории.
История зоопарка началась с небольшого зоосада в центре города. Сейчас в его коллекции содержится около 12 тысяч животных, представляющих почти 800 видов. Из них 350 видов занесены в Красную книгу.
Одна из сотрудниц, Роза, зоопарку посвятила 38 лет, начав работать здесь еще в студенческие годы. Она считает свою работу выбором на всю жизнь и видит свою главную задачу в созидании, создании нового и сохранении существующего.
Развитие зоопарка продолжается: строятся новые пространства для животных. В ближайшее время завершится возведение комплекса «Азия», где будут размещены японские макаки, медоеды, носухи и другие виды.
