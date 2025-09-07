Ричмонд
Белоснежные парусники украсили в День города акваторию Волги в Волгограде

В акватории Волги в Волгограде прошла парусная регата «Кубок Сталинграда». Как сообщает V102.RU, за кубок боролись два десятка парусных судов.

Источник: v102

Соревнования за «Кубок Сталинграда» начались ровно в полдень. Старт был дан неподалеку от памятника погибшим речникам на Волге. С берега понаблюдать за борьбой спортсменов смогли все желающие.

Организаторами парусной регаты выступили МБУ «Центр парусного спорта» и Волгоградская региональная федерация парусного спорта. Спортсменам предстояло пройти три круга до Центральной набережной. Победителей определили в семи номинациях.

Завершилось красочное спортивное мероприятие в 18:00. Соревнования являются ежегодными и проводятся в Волгограде уже 16-й раз.