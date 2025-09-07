Ричмонд
До +26°С прогнозируют в Беларуси 8 сентября

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Без осадков и до 26 градусов тепла прогнозируется в Беларуси 8 сентября. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: Freepik

Будет переменная облачность. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер восточный ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью составит 10−16 градусов, местами 6−9. Днем будет 21−26 градусов.