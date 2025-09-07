В Балтасинском районе Татарстана обновили центр занятости населения

Центр занятости населения, модернизированный по нацпроекту «Кадры», открылся в Балтасинском районе Татарстана. Об этом сообщили в Балтасинском районном Совете.
Внутри учреждения провели ремонт, интерьер сделан в стиле кадрового центра «Работа России». Там оборудовали функциональные зоны, внедрили цифровые сервисы и навигацию, в том числе для слабовидящих. Помимо этого, в здании установили терминалы электронной очереди и создали комфортные пространства для встреч с работодателями и соискателями.
«Обновление инфраструктуры центров занятости значительно улучшает качество оказываемых населению услуг, повышает эффективность взаимодействия служб занятости с населением и работодателями, формирует положительный имидж государственных структур, помогает людям быстрее находить работу и интегрироваться в экономику региона», — добавили в районном совете.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.