Дорогу на 40 лет ВЛКСМ во Владивостока перекроют на месяц с 8 сентября — карта

Во Владивостоке с 8.00 8 сентября по 23.00 7 октября на улице 40 лет ВЛКСМ временно ограничат движение автотранспорта на участке между домами № 3 и № 5. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.
Причиной ограничения являются работы по прокладке новых тепловых сетей.
В период проведения ремонта автомобилистам предлагается использовать альтернативные маршруты объезда по улицам Фадеева, Вилкова, Борисенко, Спортивная. Безопасность дорожного движения на время работ обеспечит городское управление МВД.
Ранее трубы прокладывали на другом участке — из-за этого была полностью перекрыта улица Борисенко в районе остановки «Спортивная». Как отметил заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский, этот проект — один из самых масштабных в нынешнем сезоне.