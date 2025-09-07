Дорогу на 40 лет ВЛКСМ во Владивостока перекроют на месяц с 8 сентября — карта

Во Владивостоке с 8.00 8 сентября по 23.00 7 октября на улице 40 лет ВЛКСМ временно ограничат движение автотранспорта на участке между домами № 3 и № 5. Соответствующее постановление подписал глава города Константин Шестаков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.