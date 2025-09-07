В Курской области начался ремонт дороги Солнцево — Дубовец

Ремонт дороги Солнцево — Дубовец в Солнцевском районе Курской области протяженностью 15,6 км начался по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
Специалисты уже приступили к снятию изношенного покрытия, после чего они уложат выравнивающий и верхний слой асфальта. В конце работ нанесут разметку термопластиком.
Дорога Солнцево — Дубовец проходит через ряд населенных пунктов и ведет к селу Бунино, где находится школа, Дом культуры и сельсовет. Трасса также входит в туристический маршрут, который ведет к часовне и святому источнику преподобного Серафима Саровского.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.