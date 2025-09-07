Минтруда: безработица в Беларуси практически самая низкая за всю историю

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Уровень безработицы в Беларуси практически самый низкий за всю историю наблюдений и составляет 2,6%, об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.
По ее словам, уровень молодежной безработицы традиционно чуть выше, потому что молодежь учится — это 5,6%. Если сравнивать со станами Евросоюза, что там уровень безработицы среди молодежи значительно больше — 14,7%.
«А если мы говорим про уровень безработицы в целом в странах Прибалтики, то он колеблется до 7,7%. То есть эти показатели гораздо выше наших национальных, белорусских», — сообщила она в эфире телеканала СТВ.
Ранее в Минтруда сообщили, что государство с 1 августа увеличило субсидии безработным на организацию своего дела. Сумма возросла до 9,7 тысяч рублей и в таком размере сохранится до 31 октября.
В частности, в городе субсидии составят 11 бюджетов прожиточного минимума (с 1 августа 1 БПМ = 487,72 рубля), а то есть 5364,92 рубля.
В малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах безработные, желающие организовать свое дело, смогут получить субсидию в 15 БПМ (7315,8 рубля).
Самые большие субсидии — в 20 БПМ, или 9748,4 рубля — будут предоставляться безработным, решившим заняться предпринимательской деятельностью, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок.