Минтруда: безработица в Беларуси практически самая низкая за всю историю

Уровень безработицы среди молодежи в Беларуси несколько выше, однако существенно меньше показателей стран Европы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 7 сен — Sputnik. Уровень безработицы в Беларуси практически самый низкий за всю историю наблюдений и составляет 2,6%, об этом сообщила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.

По ее словам, уровень молодежной безработицы традиционно чуть выше, потому что молодежь учится — это 5,6%. Если сравнивать со станами Евросоюза, что там уровень безработицы среди молодежи значительно больше — 14,7%.

«А если мы говорим про уровень безработицы в целом в странах Прибалтики, то он колеблется до 7,7%. То есть эти показатели гораздо выше наших национальных, белорусских», — сообщила она в эфире телеканала СТВ.

Ранее в Минтруда сообщили, что государство с 1 августа увеличило субсидии безработным на организацию своего дела. Сумма возросла до 9,7 тысяч рублей и в таком размере сохранится до 31 октября.

В частности, в городе субсидии составят 11 бюджетов прожиточного минимума (с 1 августа 1 БПМ = 487,72 рубля), а то есть 5364,92 рубля.

В малых городах и районах с высокой напряженностью на рынке труда, а также в сельских населенных пунктах безработные, желающие организовать свое дело, смогут получить субсидию в 15 БПМ (7315,8 рубля).

Самые большие субсидии — в 20 БПМ, или 9748,4 рубля — будут предоставляться безработным, решившим заняться предпринимательской деятельностью, связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок.

