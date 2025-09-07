Глава Минтруда заявила про возможность оплаты отпуска для отцов при рождении ребенка в Беларуси

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала в эфире телеканала СТВ про оплату отпуска для отцов при рождении ребенка в Беларуси.
По словам Наталии Павлюченко, одним из нововведений Трудового кодекса республики — отпуск отца. Имеется ввиду не декрет, «а отпуск отца, работающего отца, двухнедельный, на 14 дней, когда он может его взять (и это сверх трудового отпуска) и также радоваться таким приятным событиям, как рождение ребенка».
Впрочем, с данным нововведением специалисты выявили посредством изучения социологами практики использования такого вида отпуска следующее, говорит министр:
«На самом деле этой нормой не так много пользуются предприятия, организации. Провели опрос — почему. Потому что в Трудовом кодексе предусматривается, что этот отпуск оплачивается только по желанию нанимателя. И посмотрели, если в колдоговоре (коллективном договоре. — Ред.) есть такие условия, как оплата, то, конечно, здесь порядка 38% отцы пользуются этим отпуском. Это те, которые уже занесли себе в колдоговор такие условия».
Назвала Наталия Павлюченко и еще один важный фактор:
«Конечно, отсутствие оплаты не дает развиваться этому институту. Но мы думаем, что с этим делать. И планируем пап как-то все-таки поддержать».
Ранее Минздрав Беларуси высказался о новом штамме коронавируса «Стратус»: «Высокая заразность, охриплость и сиплость голоса».
Также глава «Белнефтехима» сказал, что будет с ценами на бензин в Беларуси.
А в Минске заявили, что электронные табло на остановках устанавливаться больше не будут.