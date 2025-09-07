Глава Минтруда заявила про возможность оплаты отпуска для отцов при рождении ребенка в Беларуси

«На самом деле этой нормой не так много пользуются предприятия, организации. Провели опрос — почему. Потому что в Трудовом кодексе предусматривается, что этот отпуск оплачивается только по желанию нанимателя. И посмотрели, если в колдоговоре (коллективном договоре. — Ред.) есть такие условия, как оплата, то, конечно, здесь порядка 38% отцы пользуются этим отпуском. Это те, которые уже занесли себе в колдоговор такие условия».