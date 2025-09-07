В Надыме на Ямале построят канатную дорогу у центра «Экстрим»

«Напомню, для сборной команды спортсменов, которые занимаются на склонах центра “Экстрим”, в этом году также приобрели комплекты одежды и экипировки. Все больше надымчан вливаются в экстремальные виды спорта. Условия для них созданы. Зимой точкой притяжения становится “Экстрим”, в летнее время — роллер-парк “Адреналин”, многофункциональный парк в 18-м микрорайоне, а также роллер-парк на территории “Арктики”», — рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.