В Надыме на Ямале построят канатную дорогу у центра «Экстрим»

Канатную дорогу для сноубордистов возле спортивного центра «Экстрим» построят в городе Надыме в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в администрации Надымского района. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Сейчас специалисты выполняют подготовительные работы. Они, в частности, расчищают трассу и устраняют опасности рельефа. Затем рабочие приступят к монтажу подъемника и займутся пусконаладкой. Канатная дорога протяженностью 350 м соединит нижнюю и верхнюю базы спортивного центра. Пользоваться ею каждый час смогут 600 человек.
«Напомню, для сборной команды спортсменов, которые занимаются на склонах центра “Экстрим”, в этом году также приобрели комплекты одежды и экипировки. Все больше надымчан вливаются в экстремальные виды спорта. Условия для них созданы. Зимой точкой притяжения становится “Экстрим”, в летнее время — роллер-парк “Адреналин”, многофункциональный парк в 18-м микрорайоне, а также роллер-парк на территории “Арктики”», — рассказал глава Надымского района Дмитрий Жаромских.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.