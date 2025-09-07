Ричмонд
Нижний Новгород в миниатюре появился в Москве

В московском музее «Царь-макет», который посвящен миниатюрной России, выставлена новая работа — уменьшенная в 87 раз копия ключевых достопримечательностей Нижнего Новгорода.

Источник: музей «Царь-макет»

Как заявили представители музея, миниатюрная версия столицы Приволжья, выполненная из пластика, теперь является частью обширной интерактивной экспозиции, изображающей Россию.

Среди воссозданных объектов можно увидеть Нижегородский кремль, знаменитое здание Ярмарки, Дворец труда, канатную дорогу, соединяющую Нижний Новгород и Бор, мемориальный комплекс «Горьковчане-фронту», железнодорожный вокзал, а также множество других узнаваемых мест. С наступлением темноты все строения и фигурки подсвечивают огнями.

По улицам этого миниатюрного города беспрерывно курсируют модели грузовиков, автобусов и легковых автомобилей, добавляя динамики и реалистичности экспозиции.