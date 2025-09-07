Нижний Новгород в миниатюре появился в Москве

Как заявили представители музея, миниатюрная версия столицы Приволжья, выполненная из пластика, теперь является частью обширной интерактивной экспозиции, изображающей Россию.
Среди воссозданных объектов можно увидеть Нижегородский кремль, знаменитое здание Ярмарки, Дворец труда, канатную дорогу, соединяющую Нижний Новгород и Бор, мемориальный комплекс «Горьковчане-фронту», железнодорожный вокзал, а также множество других узнаваемых мест. С наступлением темноты все строения и фигурки подсвечивают огнями.
По улицам этого миниатюрного города беспрерывно курсируют модели грузовиков, автобусов и легковых автомобилей, добавляя динамики и реалистичности экспозиции.