В сочинском парке 50-летия Победы заменят игровые комплексы

Игровые комплексы заменят в парке 50-летия Победы в Сочи в ходе благоустройства в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации города.
«Уже заключен муниципальный контракт на обустройство детской площадки. Подрядчик заменит игровые комплексы на современные, уложит покрытие, отвечающее всем требованиям безопасности, смонтирует ограждение по периметру. Также обновим парковую мебель и систему освещения, выполним озеленение. Все работы планируется выполнить к началу декабря», — рассказал глава администрации Хостинского внутригородского района Сочи Иван Савин.
Напомним, что в 2024 году специалисты уже привели в порядок парковые дорожки и тротуары, а также отремонтировали систему отвода ливневых вод. Работами охватили территорию общей площадью более 4 тыс. кв. м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.