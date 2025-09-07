В Коми-округе отметили традиционный народный праздник «Ай да рыжик!»

В субботу в Верх-Юсьве состоялся осенний праздник коми-пермяков «Ай да рыжик!». Его героем стал одноименный гриб, а самым ярким событием — конкурс, на котором разыгрывался кубок «Лучший грибник». Были и командные соревнования — «Грибной тимбилдинг». Для гостей праздника были приготовлены концерт, мастер-классы, игры и викторины. Их угощали супом, сваренным на костре, а местные продукты можно было оценить на ярмарке «Осеннее лукошко».