Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Коми-округе отметили традиционный народный праздник «Ай да рыжик!»

В субботу в Верх-Юсьве состоялся осенний праздник коми-пермяков «Ай да рыжик!».

В субботу в Верх-Юсьве состоялся осенний праздник коми-пермяков «Ай да рыжик!». Его героем стал одноименный гриб, а самым ярким событием — конкурс, на котором разыгрывался кубок «Лучший грибник». Были и командные соревнования — «Грибной тимбилдинг». Для гостей праздника были приготовлены концерт, мастер-классы, игры и викторины. Их угощали супом, сваренным на костре, а местные продукты можно было оценить на ярмарке «Осеннее лукошко».