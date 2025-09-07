Ричмонд
«Егор, ты не прав»: Вячеслав Федорищев пригласил Крида на разговор

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к певцу Егору Криду из-за конфликта артиста с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

Екатерина Мизулина ранее анонсировала свое обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку концерта Крида в «Лужниках» на предмет развратных действий в отношении несовершеннолетних. Певец в своем телеграм-канале в ответ заявил о том, что, по его мнению, нарушений во время концерта не было, пообещав при этом доработать выступление.

«Егор, доброе утро […] Я прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Егор, ты не прав. Я не хочу обсуждать заочно, почему ты не прав. Я просто тебя прошу, приедь, пожалуйста, в Самарскую область. С концертом не надо — здесь не время и не место. Ты просто ко мне в гости приедь, и мы поговорим. […] Уверен, что ты поймешь, что ты не прав. Жду в гости, когда тебе удобно, прилетай», — сказал Федорищев в видеообращении в своем телеграм-канале.

