Бывший начальник уголовного розыска Прикамья возглавил фармкомпанию

Ранее управление акционерным обществом осуществлялось через ООО.

Экс-начальник уголовного розыска Главного управления МВД России по Пермскому краю Сергей Белкин занял должность единоличного исполнительного органа в акционерном обществе «Медисорб». Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, на которые ссылает издание «Коммерсант-Прикамье», соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены 5 сентября.

Ранее управление акционерным обществом осуществлялось через ООО «МС Групп». Отмечается, что господин Белкин возглавил предприятие в качестве руководителя по вопросам защиты государственной тайны.

Сергей Белкин покинул службу в органах внутренних дел в сентябре 2023 года и вскоре после этого был принят на работу в АО «Медисорб» на позицию директора по безопасности.