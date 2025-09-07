Бывший начальник уголовного розыска Прикамья возглавил фармкомпанию

Экс-начальник уголовного розыска Главного управления МВД России по Пермскому краю Сергей Белкин занял должность единоличного исполнительного органа в акционерном обществе «Медисорб». Согласно данным системы СПАРК-Интерфакс, на которые ссылает издание «Коммерсант-Прикамье», соответствующие изменения в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены 5 сентября.
Ранее управление акционерным обществом осуществлялось через ООО «МС Групп». Отмечается, что господин Белкин возглавил предприятие в качестве руководителя по вопросам защиты государственной тайны.
Сергей Белкин покинул службу в органах внутренних дел в сентябре 2023 года и вскоре после этого был принят на работу в АО «Медисорб» на позицию директора по безопасности.