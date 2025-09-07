На месте Новосибирска 380 млн лет назад бушевало тёплое море с кораллами и вулканами

На месте современного Новосибирска 450−330 миллионов лет назад простиралось море. Об этом рассказал геолог Геннадий Дашкевич, объяснив, что его существование подтверждают карбонатные отложения, известняки и находки древних организмов. Об этом рассказали в «АиФ-Новосибирск».