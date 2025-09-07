Ричмонд
На месте Новосибирска 380 млн лет назад бушевало тёплое море с кораллами и вулканами

На месте современного Новосибирска 450−330 миллионов лет назад простиралось море. Об этом рассказал геолог Геннадий Дашкевич, объяснив, что его существование подтверждают карбонатные отложения, известняки и находки древних организмов. Об этом рассказали в «АиФ-Новосибирск».

Море появлялось несколько раз — в ордовикский, силурийский, девонский периоды и в начале каменноугольного века. Жизнь в нём была богатой: трилобиты, гастроподы, морские лилии и наутилоиды.

В девоне здесь даже были вулканические острова, подобные тихоокеанским. Остатки вулканов — Боготакские сопки — сохранились в Тогучинском районе. Вокруг них росли коралловые рифы, а сегодня на их месте — карьеры с известняком.

Море было тёплым — оледенений не было. Оно окончательно исчезло около 330 млн лет назад, уступив место суше.

Недавно учёные нашли в регионе окаменелый папоротник возрастом 380 млн лет — ещё одно доказательство древних ландшафтов.